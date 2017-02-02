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В Госдуме заговорили о скорой отмене санкций США против России

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков связывает решение Белого дома по санкциям в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ с интересами американского бизнеса и считает, что это "первая ласточка" в нормализации экономических связей между двумя странами.

"Я думаю, что это первая ласточка, такой сигнал. Это санкции, которые Обама ввел в закрывающуюся дверь перед своим уходом. Эти санкции были импульсивными, скорее для того, чтобы насолить и усложнить возможность отмены санкций", - сказал Аксаков "Интерфаксу" в четверг.

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Он считает, что все остальные решения по санкциям поэтапно начнут отменяться. "И я думаю, что американский бизнес в свою лепту в это (отмену санкций) внесет. Я участвовал после введения санкций два раза в заседаниях американо-российского диалога в США, и представители американского бизнеса в один голос говорили, что надо прекращать все эти дела, поскольку это бьет по американским интересам", - сказал он.

Отвечая на вопрос, вредили ли санкции в отношении ФСБ тем компаниям, которые поставляли технические устройства, разрешение на ввоз которых дает эта служба, он ответил: "Все санкции били по американским компаниям. Яркий пример - блокировка операций по счетам, которые привязаны к картам "Виза" и "Мастеркард" в 2014 году, сотни тысяч клиентов пострадали, и очень серьезный имиджевый урон был нанесен этим уважаемым международным платежным системам".

Он также отметил, что многие технологические товары, которые поставлялись в Россию, перестали поставляться, в том числе для энергетического комплекса. Но, по его словам, ограничения на поставки простимулировали внутреннее производство. "Это значительно било по американским компаниям и они дали сигнал, что толку нет, смысла нет, а потери для компаний есть, и, прежде всего, репутационные", - предположил Аксаков.

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В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков не исключил, что решение по санкциям в отношении ФСБ является подготовкой действующего президента США Дональда Трампа к предстоящим переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он полагает, что за этим решением может последовать череда шагов по ослаблению или отмене санкций. "Если Трамп готов создать благоприятные условия для диалога в рамках такой встречи, то это означает, что он будет готов и на дальнейшие шаги. Значит, он готовится к конструктивному разговору", - сказал Новиков "Интерфаксу" в четверг.

Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон принял решение смягчить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ). Так, в документе министерства финансов США, озаглавленном "Генеральная лицензия номер 1", отмечается, что отныне за определенным исключением разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Позже пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Минфин США не смягчал санкций в отношении России. "Мы не смягчаем санкции. Это обычный порядок действий для Минфина, когда санкции введены", - сказал он журналистам, разъяснив, что "это обычная практика для Минфина, когда санкции введены, вернуться и уточнить определенные исключения для различных отраслей промышленности или товаров и сфер деятельности".

Президент США Дональд Трамп также заявил в четверг, что не принимал решений о смягчении антироссийских санкций.

Теги: Госдума, США
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