Белый дом призвал Израиль не афишировать строительство на оккупированных землях

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Белый дом призвал Тель-Авив прекратить делать заявления о строительстве домов на Западном берегу реки Иордан, сообщает в четверг Jerusalem Post.

"Президент Трамп дал понять, что он очень заинтересован в заключении сделки, которая положит конец палестино-израильскому конфликту, и сейчас он ищет наилучшие средства, которые помогут добиться этой цели", - сообщил изданию неназванный израильский чиновник. "Исходя из этого, мы призываем противников воздержаться от односторонних действий, которые могут подорвать наши возможности добиться прогресса в этом вопросе, - в том числе, от заявлений о поселениях".

После инаугурации Трампа власти Израиля анонсировали строительство нескольких тысяч домов на оккупированных палестинских землях. Это решение противоречит резолюции СБ ООН, которая признала такие постройки незаконными и призвала Израиль немедленно их прекратить. Тель-Авив заявил, что не будет этого делать: при этом местные власти возлагают большие надежды на поддержку Трампа, который ранее заявлял о своем несогласии в позицией Совбеза.

15 февраля президент США должен принять в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.