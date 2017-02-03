ДНР и ЛНР направили экстренное обращение в ОБСЕ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обратились к спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику с просьбой предпринять меры по стабилизации военной обстановки в Донбассе.

"Мы направили письмо в адрес Сайдика с просьбой отреагировать на обострение ситуации, которое происходит, принять все возможные меры и способствовать скорейшей деэскалации ситуации и прекращению огня", - заявил "Интерфаксу" в пятницу полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

Он также сообщил о переговорах с наблюдателями ОБСЕ о сложившейся ситуации.

"Мы довели информацию о происходящем до специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, провели с ними разговор на тему, попросили их помочь стабилизировать ситуацию", - сказал Пушилин.