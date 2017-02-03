ДНР обвинила Украину в использовании запрещенных "Градов" и "Ураганов"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Украинские военные проводят массированный обстрел Донецка из различных типов тяжелых вооружений, запрещенных Минскими договоренностями, заявили "Интерфаксу" в пятницу в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Это действительно похоже на артподготовку. Обстреливаются различные районы города. Применяются системы "Град" и "Ураган". Снаряды порой попадают и по близким к центру города жилым районам", - сказал представитель министерства.

Обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" подвергся Киевский район Донецка. "Попадания зафиксированы в проспект Киевский, 6. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО "Град", а также в районе рынка "Маяк" и частный сектор на Собинова",- сказал источник в Минобороны ДНР.

"Ещё два попадания и возгорание зафиксировано в два частных дома по улице Маршака",- сказал "Интерфаксу" представитель администрации Киевского района Донецка. По его словам, данные о пострадавших уточняются.

Со стороны севера Донецка слышны разрывы, обстрел окраин города и его северной части продолжается, передаёт корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Ранее сообщалось о том, что в результате обстрелов Донецка погибли два человека, 13 получили ранения.