Красный Крест доставит в Авдеевку топливо для генераторов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Международный комитет Красного Креста (МККК) предоставит 6 тонн топлива для работы генераторов в Авдеевке, сообщает в пятницу пресс-служба Министерства Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"МВОТ (Министерство по временно оккупированным территориям - ИФ) договорилось с делегацией Международного комитета Красного Креста в Украине о предоставлении 6 тонн топлива для работы генераторов в Авдеевке", - говорится в сообщении.

Такого количества топлива будет достаточно, чтобы обеспечить работу генераторов на протяжении суток, отмечают в ведомстве. Доставка будет осуществляться с 3 февраля транспортом Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из Константиновки.

"Договоренности с МККК предусматривают возможность обеспечения суточной нормы топлива и в дальнейшем ежедневно до урегулирования ситуации", - отмечают в ведомстве.

В настоящее время в районе Авдеевки идут интенсивные артиллерийские обстрелы. Город был обесточен в минувшее воскресенье, введен режим ЧС из-за проблем с тепло- и энергоснабжением.