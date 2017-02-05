Авдеевку за неделю покинули менее 250 жителей

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Жители Авдеевки Донецкой области, находящейся на линии соприкосновения конфликтующих в Донбассе сторон, не спешат покидать город, несмотря на интенсивные боевые действия, за неделю из него уехало лишь 248 жителей, заявляет глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский.

"За семь дней - с 29 января по 4 февраля - из Авдеевки выехало 248 человек (...) Какого-то ажиотажа на выезд из города нет", - написал Жебривский на своей странице фейсбуке в воскресенье.

Ранее сообщалось, что эвакуация из Авдеевки производится на добровольной основе. По состоянию на начало 2011 года население города составляло 35 тыс. человек. По словам губернатора, утром 5 февраля из города выехало еще 36 жителей.

"Сегодня утром отправили из Авдеевки один автобус с жителями, которые изъявили желание оставить город. Сегодня на выезд было записано 36 человек, из них- 18 взрослых, 18 - детей", - рассказал глава ОВГА.

Кроме того, П.Жебривский сообщил, что с 31 января в результате обстрелов в Авдеевке были повреждены 133 частных дома.

"По состоянию на 8:00 5 февраля, задокументировано 179 повреждений разной степени в частных домах и квартирах города. Из них - 133 в частном секторе, 25 квартир в многоэтажках. Повреждено также 7 частных гаражей, 3 автомобиля, магазин и железнодорожные пути на станции Авдеевка", - написал он в фейсбуке.