В Румынии отменили вызвавшее массовые протесты постановление об амнистии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Румынии отменило постановление о внесении поправок в законодательство, вызвавшее ранее многотысячные акции протест населения, сообщает в воскресенье "Би-би-си".
Правительство страны провело чрезвычайную встречу, после того как по всей стране начали проходить массовые забастовки против постановления о поправках, предусматривающее амнистию для бывших политиков, отбывающих тюремное заключение по обвинениям в коррупции.
"Я не хочу, чтобы Румыния была разделена", - цитирует "Би-би-си" слова премьера страны Сорин Гриндяну.
150.000 in Bucharest and over 300.000 across the country. Largest protests in #Romania since '89 #rezistam #anticorruption pic.twitter.com/OIEW7iSLqM— Silviu Piros (@silviupiros) 1 февраля 2017 г.
Протесты начались после того, как кабинет министров одобрил ряд поправок к законам. В результате на свободу могли выйти люди, осужденные за коррупцию и махинации, при которых сумма ущерба в рамках одного дела составляет менее $48 тыс.
Оппозиция рассматривает их как большой шаг назад для румынского общества с тех пор, как Румыния стала членом ЕС в 2007 году.