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В Румынии отменили вызвавшее массовые протесты постановление об амнистии

Недовольство граждан вызвали поправки, предусматривающее амнистию для осужденных за коррупцию политиков

В Румынии отменили вызвавшее массовые протесты постановление об амнистии
Reuters

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Румынии отменило постановление о внесении поправок в законодательство, вызвавшее ранее многотысячные акции протест населения, сообщает в воскресенье "Би-би-си".

Правительство страны провело чрезвычайную встречу, после того как по всей стране начали проходить массовые забастовки против постановления о поправках, предусматривающее амнистию для бывших политиков, отбывающих тюремное заключение по обвинениям в коррупции.

"Я не хочу, чтобы Румыния была разделена", - цитирует "Би-би-си" слова премьера страны Сорин Гриндяну.

Протесты начались после того, как кабинет министров одобрил ряд поправок к законам. В результате на свободу могли выйти люди, осужденные за коррупцию и махинации, при которых сумма ущерба в рамках одного дела составляет менее $48 тыс.

Оппозиция рассматривает их как большой шаг назад для румынского общества с тех пор, как Румыния стала членом ЕС в 2007 году.

Теги: Румыния
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