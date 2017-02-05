В ДНР обвинили украинских военных в обстрелах пригородов Горловки

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Украинская армия в воскресенье вечером открыла огонь по пригороду Горловки на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявляют местные власти.

"Около 17:00 украинская армия начала обстрел поселка Зайцево в пригороде Горловки из минометов калибра 120 мм. Огонь ведется по центральной части поселка", - сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на и.о. главы Горловской горадминистрации Ивана Приходько.

По словам источника, с украинских позиций выпущено 24 мины, обстрел продолжается.

Ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что обстановка в Донбассе стабилизировалась, тем не менее за сутки зафиксировано 524 обстрела.