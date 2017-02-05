В Вене отпустили под подписку о невыезде 20 задержанных выходцев из Чечни

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Австрии отпустила под подписку о невыезде 20 выходцев из Чечни, задержанных в Вене по подозрению в участии в преступной организации. Как сообщает австрийское агентство APA, под арестом остаются еще два человека.

Часть подозреваемых может быть выслана из страны по результатам проверки. У задержанных были изъяты автомат и два пистолета, передает APA.

Задержание произошло на Дунайском острове. На группу из примерно 30 мужчин, собравшихся на площади, обратили внимание прохожие и вызвали полицию. В отношении выходцев из Чечни начато расследование по статье "Враждебные по отношению к государству связи". Речь идет, скорее, о подозрениях, связанных с криминалом, чем с террористической угрозой, отмечают местные СМИ.