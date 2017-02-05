В Авдеевке без света остались микрорайон и семь улиц

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Без электроснабжения в Авдеевке семь улиц и один микрорайон, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье.

"По состоянию на 20:00 к электроснабжению подключен почти весь город Авдеевка. Остаются не подключенными только микрорайон "Юбилейный", улицы Грушевского, Маяковского, Степная, Независимости, 50-летия АКХЗ, Пархоменко и улица Донецкая", - говорится в сообщении. В нем также говорится, что продолжаются восстановительные работы на Авдеевском коксохимическом заводе.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины открыли снайперский огонь по военнослужащим самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), обеспечивающим безопасность ремонтников у Донецкой фильтровальной станции (ДФЦ), один ополченец погиб, кроме того, в воскресенье вечером продолжается обстрел жилых районов Донецка.

"Обстановка в ДНР продолжает обостряться. Сегодня в 13:35 украинская сторона вновь грубо нарушила режим прекращения огня и совершила акт бесчеловечного преступления, открыв снайперский огонь по военнослужащим Народной милиции ДНР, обеспечивающим безопасность ремонтных бригад, в ходе восстановления поврежденных от обстрелов ВСУ линий электропередач рядом с ДФС. В результате снайперского выстрела был убит один военнослужащий НМ ДНР", - сказал замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин журналистам в воскресенье.

По его словам, восстановительные работы в срочном порядке были прекращены, ремонтные бригады были эвакуированы.

"Во время обстрела наших военнослужащих там присутствовала миссия ОБСЕ, посмотрим, что они напишут в своих отчетах", - сказал Басурин.

По его словам в данный момент украинские военные продолжают обстреливать из артиллерии Донецк и окраины, в том числе жилой массив города.

"Выпустив с 16.10 более 50 снарядов по городу из запрещенных Минском вооружений, не смотря на полное соблюдение режима прекращения огня с нашей стороны. Нет больше повода верить словам украинской власти, все звучащие слова из Киева - это обман и фальшь", - сказал он.