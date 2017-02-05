Главные новости
В РоссииВ МЧС начались сокращения административных должностейВ РоссииСМИ узнали об отстранении Спецстроя от управленческих функцийСпортКамерун представит Африку на Кубке конфедераций-2017 в России
В мире

В Авдеевке без света остались микрорайон и семь улиц

Есть обновление от 03:50

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Без электроснабжения в Авдеевке семь улиц и один микрорайон, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье.

"По состоянию на 20:00 к электроснабжению подключен почти весь город Авдеевка. Остаются не подключенными только микрорайон "Юбилейный", улицы Грушевского, Маяковского, Степная, Независимости, 50-летия АКХЗ, Пархоменко и улица Донецкая", - говорится в сообщении. В нем также говорится, что продолжаются восстановительные работы на Авдеевском коксохимическом заводе.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины открыли снайперский огонь по военнослужащим самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), обеспечивающим безопасность ремонтников у Донецкой фильтровальной станции (ДФЦ), один ополченец погиб, кроме того, в воскресенье вечером продолжается обстрел жилых районов Донецка.

"Обстановка в ДНР продолжает обостряться. Сегодня в 13:35 украинская сторона вновь грубо нарушила режим прекращения огня и совершила акт бесчеловечного преступления, открыв снайперский огонь по военнослужащим Народной милиции ДНР, обеспечивающим безопасность ремонтных бригад, в ходе восстановления поврежденных от обстрелов ВСУ линий электропередач рядом с ДФС. В результате снайперского выстрела был убит один военнослужащий НМ ДНР", - сказал замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин журналистам в воскресенье.

По его словам, восстановительные работы в срочном порядке были прекращены, ремонтные бригады были эвакуированы.

"Во время обстрела наших военнослужащих там присутствовала миссия ОБСЕ, посмотрим, что они напишут в своих отчетах", - сказал Басурин.

По его словам в данный момент украинские военные продолжают обстреливать из артиллерии Донецк и окраины, в том числе жилой массив города.

"Выпустив с 16.10 более 50 снарядов по городу из запрещенных Минском вооружений, не смотря на полное соблюдение режима прекращения огня с нашей стороны. Нет больше повода верить словам украинской власти, все звучащие слова из Киева - это обман и фальшь", - сказал он.

Теги: Украина, Донбасс, ДНР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Трамп и генсек НАТО обсудили сотрудничество и УкраинуТрамп и генсек НАТО обсудили сотрудничество и Украину
Президент США пообещал принять участие в европейской встрече лидеров стран-членов НАТОПодробнее
В Вене отпустили под подписку о невыезде 20 задержанных выходцев из ЧечниВ Вене отпустили под подписку о невыезде 20 задержанных выходцев из Чечни
Под арестом остаются два человекаПодробнее
Пенс связал вопрос снятия санкций с РФ с сотрудничеством в борьбе с терроризмомПенс связал вопрос снятия санкций с РФ с сотрудничеством в борьбе с терроризмом
По словам вице-президента США, Трамп сможет найти возможность начать отношения с Москвой зановоПодробнее
В Румынии отменили вызвавшее массовые протесты постановление об амнистииВ Румынии отменили вызвавшее массовые протесты постановление об амнистии
Недовольство граждан вызвали поправки, предусматривающее амнистию для осужденных за коррупцию политиковПодробнее
Минобороны опровергло подрыв автомобиля с российскими военными в СирииМинобороны опровергло подрыв автомобиля с российскими военными в Сирии
Сообщения о гибели россиян в военном ведомстве назвали "информационным вбросом"Подробнее
В США суд отклонил апелляцию о восстановлении иммиграционного указа ТрампаВ США суд отклонил апелляцию о восстановлении иммиграционного указа Трампа
Администрации президента США предложено предоставить дополнительные доводы в поддержку своей позицииПодробнее
Евросоюз запланировал продлить санкции против соратников ПутинаЕвросоюз запланировал продлить санкции против соратников Путина
Окончательное обсуждение вопроса назначено на середину мартаПодробнее
Трамп оценил перспективы своих отношений с ПутинымТрамп оценил перспективы своих отношений с Путиным
Американский президент пока не уверен, сложатся ли его отношения с российским лидеромПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 февраля5 фото
03 февраля
Фотохроника 3 февраля
Лучшие фото недели10 фото
03 февраля
Лучшие фото недели
Обострение ситуации в Авдеевке8 фото
03 февраля
Обострение ситуации в Авдеевке
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМинобороны опровергло сообщение о гибели российских военных в СирииВ миреПенс связал вопрос санкций с сотрудничеством с РФ в борьбе с терроризмомВ РоссииАдвокат лидера "Шалтая-Болтая" сообщил о сделке со следствиемВ миреВ США суд отклонил апелляцию о восстановлении иммиграционного указа Трампа
В Астане началось заседание экспертов оперативной группы по Сирии
"Нью-Ингленд" в пятый раз стал победителем Супербоула
Российские военные провели в Алеппо семь гуманитарных акций
США заявили о планах усилить присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Трамп и генсек НАТО обсудили сотрудничество и Украину
СМИ узнали об отстранении Спецстроя от управленческих функций
В МЧС начались сокращения административных должностей
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи