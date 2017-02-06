Россия проведет наблюдательный полет в небе над Грецией

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российская группа инспекторов с 6 по 10 февраля планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-ЗОБ над территорией Греческой Республики, сообщает Минобороны.

"Наблюдательный полет над Грецией будет выполняться в период с 6 по 10 февраля 2017 г. с аэродрома открытого неба Неа Анхиалос. Максимальная дальность полета составит 1010 км. Это первый наблюдательный полет Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году", - сообщил "Интерфаксу" начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, "российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а греческие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором".

Наблюдательные полеты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.