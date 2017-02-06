Школы в Авдеевке возобновят работу в понедельник

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Школы в Авдеевке готовятся с понедельника возобновить свою работу, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Фейбсук в воскресенье ночью.

"Все школы Авдеевки готовятся завтра возобновить учебу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины открыли снайперский огонь по военнослужащим самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), обеспечивающим безопасность ремонтников у Донецкой фильтровальной станции (ДФЦ), один ополченец погиб, кроме того, в воскресенье вечером продолжается обстрел жилых районов Донецка.

"Обстановка в ДНР продолжает обостряться. Сегодня в 13:35 украинская сторона вновь грубо нарушила режим прекращения огня и совершила акт бесчеловечного преступления, открыв снайперский огонь по военнослужащим Народной милиции ДНР, обеспечивающим безопасность ремонтных бригад, в ходе восстановления поврежденных от обстрелов ВСУ линий электропередач рядом с ДФС. В результате снайперского выстрела был убит один военнослужащий НМ ДНР", - сказал замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин журналистам в воскресенье.

По его словам, восстановительные работы в срочном порядке были прекращены, ремонтные бригады были эвакуированы.