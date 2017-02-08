В пригороде Парижа в ходе беспорядков арестовано еще 10 человек

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В пригороде французской столицы уже четвертый день продолжаются беспорядки, причиной которых стало изнасилование полицейскими жителя коммуны Оне-су-Буа, сообщает в среду французская пресса.

В ночь на среду беспорядки распространились из района, в котором произошло преступление, в соседние коммуны, где полиция арестовала около 10 человек.

Еще 26 человек были арестованы на выходных и в начале недели.

Ранее сообщалось, что помимо столкновений с полицией, местная молодежь поджигала автомобили и мусорные баки, а также совершила нападения на два ресторана и атаковала несколько карет скорой помощи.

В самом Оне-су-Буа беспорядки прекратились после того, как пострадавший, который назвал себя именем Тео, во время визита в его больничную палату президента Франции Франсуа Олланда, призвал граждан района "сохранять спокойствие и единство".