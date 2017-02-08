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Из-за массовых протестов в Румынии не стали ослаблять антикоррупционные меры

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Массовые уличные выступления против ослабления антикоррупционных мер в Румынии привели к отзыву ранее внесенных правительством поправок в уголовный кодекс, сообщил в интервью АР президент республики Клаус Йоханис.

При этом он похвалил протестующих за озабоченность будущим страны.

Йоханис, который сам выступал против поправок в законодательство, заявил, что теперь они будут должным образом обсуждаться в парламенте.

Накануне обращаясь к депутатам, президент сказал, что государство оказалось в состоянии полномасштабного политического кризиса.

"Румынии нужно правительство, которое управляет прозрачными и предсказуемыми методами при свете дня, а не втихую ночью", - сказал Йоханис в обращении к парламенту.

Массовые протесты в Румынии начались после того, как кабинет министров одобрил ряд поправок, ослабляющих наказание за коррупцию. После принятия этих мер на свободу могли выйти люди, осужденные за махинации, при которых сумма ущерба в рамках одного дела составляет менее $48 тыс.

Оппозиция заявила, что рассматривает поправки как большой шаг назад с тех пор, как страна в 2007 году стала членом ЕС.

Теги: Румыния
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