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Депутатов Рады предложили обязать говорить только по-украински на работе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий зарегистрировал законопроект об изменениях в регламент парламента, который обязывает депутатов использовать исключительно украинский язык на работе, в том числе на пленарных заседаниях.

Согласно сообщению на официальном сайте парламента, законопроект зарегистрирован в среду, однако текст документа на сайте пока не обнародован.

"Изменения касаются обязательного использования государственного - украинского языка народными депутатами при исполнении своих обязанностей", - сказал агентству "Интерфакс" источник, близкий к аппарату Рады.

Ранее в среду Парубий в ходе пленарного заседания напомнил депутатам, что они должны обсуждать законопроекты в зале заседаний парламента на украинском языке.

"Я прошу не создавать конфликт там, где его нет. Есть Конституция страны, в которой определено, что государственным языком является украинский - один государственный язык... и невозможно представить в парламенте какой-либо европейской страны, при всём уважении к национальным меньшинствам, чтобы в парламенте выступали на другом, а не на государственном языке. Хотите перевод? Заранее сообщайте, будет обеспечен перевод вам и будем таким образом говорить", - заявил Парубий, комментируя споры между депутатами, на каком языке выступать в Раде.

Полемика по языковому вопросу была вызвана выступлением на русском языке представителя фракции "Оппозиционный блок", который пояснил, что выступает в парламенте "на том языке, на каком он общается с избирателями".

Позже спикер парламента сообщил, "что по состоянию на сегодня нет механизма, чтобы обеспечивать такой перевод". Он считает, что необходимо проконсультироваться, как действовать в таких ситуациях.

Теги: Украина, Верховная Рада, Андрей Парубий
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