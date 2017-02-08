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Трамп поделился подборкой выдуманных новостей о себе

В материале, ссылку на который разместил президент США, упоминаются сообщения журналистов о якобы отретушированных фотографиях Трампа и умирающих из-за его победы трансгендерах

Трамп поделился подборкой выдуманных новостей о себе
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в своем твиттере поделился ссылкой на материал портала The Federalist, в котором приводятся "16 выдуманных новостей, о которых писали СМИ после победы Трампа".

В материале, в частности, рассказывается, что сразу после победы Трампа на президентских выборах 8 ноября 2016 года появились слухи о том, что якобы сразу несколько подростков-трансгендеров покончили с собой. При этом, подчеркивает портал, доказательств так и не было представлено, однако, многие СМИ разместили статьи с упоминанием самоубийств. Несколько журналистов поделились этим слухами в соцсетях, и эти сообщения перепечатали тысячи пользователей.

Также в ноябре появились сообщения о том, что некие юристы и компьютерные специалисты потребовали пересчитать голоса, отданные на выборах в некоторых штатах, так как результаты могли быть подтасованы. Эти сообщения также широко обсуждались в соцсетях, получая сотни тысяч "лайков" и "ретвитов". Как подчеркивает The Federalist, доказательств представлено не было, а социологи затем объяснили, почему итоги выборов в этих штатах были именно такими.

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Следующий случай, который вспомнил портал, касается предложенного Трампом кандидата на пост главы минфина Стива Мнучина. Он якобы контролировал компанию, грозившую выселить 90-летнюю женщину из дома за долг в 30 центов. В материале отмечается, что банк Мнучина не имел отношения к этому делу, а женщину никто не выселял. Politico, которое писало об этом, исправило свою ошибку, но другие СМИ уже перепечатали скандальную историю.

В день инаугурации Трампа CNN написало, что Нэнси Синатра была недовольна использованием песни ее отца Фрэнка в ходе церемонии. В итоге сама певица указала, что никогда не выражала возмущения по этому поводу, и статью на сайте телеканала откорректировали.

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Также в материале перечисляются появлявшиеся в СМИ слухи о том, что администрация Трампа удалила со своего сайта все упоминания о проблеме изменения климата, что из Белого дома якобы убрали бюст Мартина Лютера Кинга, а также о том, что министр образования Бетси Девоc поддерживает идею разрешить проносить огнестрельное оружие в школы. Как подчеркивает The Federalist, эти факты либо не соответствовали действительности, либо являлись искажением реальных высказываний.

Кроме того, издание вспомнило сообщения о массовом уходе сотрудников Госдепа с постов, так как они не хотели работать с Трампом. Потом сами же чиновники объяснили, что это обычная процедура увольнения при смене администрации и она не связана с отношением к президенту.

Упоминается и распространяемый американскими журналистами в соцсетях слух о том, что якобы официальная фотография Трампа, предоставленная Белым домом была отретуширована, чтобы сделать его руки больше. Или о том, что президент США пригрозил мексиканскому коллеге военным вторжением.

В списке, ссылку на который разместил Трамп, рассказывается о статьях в известных СМИ, основанных на информации из сатирических интернет-ресурсов, а также история о том, как больная пожилая женщина из мусульманской страны якобы умерла, не получив разрешения на въезд в США на лечение после закона о мигрантах.

Теги: США, Дональд Трамп
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