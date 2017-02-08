В Сомали избран новый президент

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Сомали Мохамед Абдуллахи Фармаджо вступил в среду в должность президента страны, сообщает агентство AP. Этому предшествовали два раунда выборов, в ходе которых прежний президент Хасан Мохамуд потерпел поражение.

Агентство отмечает, что избрание президента может стать первым шагом Сомали к созданию функционирующего центрального правительства, которого не существует в стране на протяжении уже примерно 25 лет. "Это исторический момент, мы встали на путь демократии, и теперь я хочу поздравить Мохамеда Абдуллахи Фармаджо", - сказал Хасан Мохамуд, приветствуя нового президента.

Агентство также обращает внимание на то, что у Фармаджо помимо сомалийского гражданства, есть еще и гражданство США.