В Нидерландах изъяли ингредиенты для 1 млрд таблеток экстази

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Нидерландах полиция обнаружила в грузовике химические вещества, из которых можно изготовить миллиард таблеток синтетического наркотика экстази, сообщают в пятницу западные СМИ.

В грузовике были найдены 100 канистр водорода, 15 тонн каустической соды и 3 тыс. литров других химических веществ. Сами по себе химические вещества стоили около € 1 млрд., однако при сбыте готовых наркотиков, преступники могли бы получить более €5 млрд. По сообщению полиции, грузовой автомобиль был найден на стоянке в городе Рилланд.