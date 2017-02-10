Израильские дипломаты встретились с блогером Лапшиным в Баку

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Представители посольства Израиля в Баку в пятницу провели встречу с блогером Александром Лапшиным. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

"В соответствии с нормами международного права встреча представителей посольства Израиля в Баку с Лапшиным состоялась на основе обращения дипмиссии в МИД Азербайджана", - сказал Султанов.

Накануне с Лапшиным встретились представители посольства РФ в Баку.

Лапшин, имеющий гражданство России и Израиля, был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в "черный список" за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.

Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.

Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу Лапшина о решении выдачи его Азербайджану. Вечером того же дня блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.