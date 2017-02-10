В руководстве ДНР озвучили две версии убийства комбата Гиви

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Следствие по делу о гибели комбата "Сомали" Михаила Толстых "Гиви" рассматривает две версии - применение РПО "Шмель" и подрыв взрывного устройства, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин

"Следственными органами в настоящее время рассматривается две версии теракта. Первая - это применение РПО-З "Шмель" и вторая - подрыв взрывного устройства. Следователям уже удалось доказать причастность ряда лиц к убийству, а также их взаимодействие с украинскими спецслужбами",- сказал на брифинге заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам имена исполнителей не раскрываются в интересах следствия.

Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых (позывной Гиви) погиб в результате взрыва в своем кабинете рано утром 8 февраля. В ДНР обвинили в организации покушения украинских диверсантов.

Сегодня Толстых похоронили на Южном кладбище Донецка с воинскими почестями рядом с могилой погибшего в октябре 2016 года комбата Арсена Павлова (позывной Моторола). Прощание с Гиви прошло в донецком Театре оперы и балета. Затем гроб с его телом провезли на пушечном лафете по центральным улицам города. При этом колонна людей с цветами и флагами ДНР растянулась на несколько километров.