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В руководстве ДНР озвучили две версии убийства комбата Гиви

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Следствие по делу о гибели комбата "Сомали" Михаила Толстых "Гиви" рассматривает две версии - применение РПО "Шмель" и подрыв взрывного устройства, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин

"Следственными органами в настоящее время рассматривается две версии теракта. Первая - это применение РПО-З "Шмель" и вторая - подрыв взрывного устройства. Следователям уже удалось доказать причастность ряда лиц к убийству, а также их взаимодействие с украинскими спецслужбами",- сказал на брифинге заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

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По его словам имена исполнителей не раскрываются в интересах следствия.

Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых (позывной Гиви) погиб в результате взрыва в своем кабинете рано утром 8 февраля. В ДНР обвинили в организации покушения украинских диверсантов.

Сегодня Толстых похоронили на Южном кладбище Донецка с воинскими почестями рядом с могилой погибшего в октябре 2016 года комбата Арсена Павлова (позывной Моторола). Прощание с Гиви прошло в донецком Театре оперы и балета. Затем гроб с его телом провезли на пушечном лафете по центральным улицам города. При этом колонна людей с цветами и флагами ДНР растянулась на несколько километров.

Теги: ДНР, Гиви, Михаил Толстых
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