Трамп назвал позорным решение суда по его указу о временном запрете на иммиграцию

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение окружного апелляционного суда продлить действие запрета на его указ по проблеме иммиграции из семи мусульманских стран.

"Что примечательно, судейская панель даже не удосужилась процитировать указ. Это позорное решение!" - написал американский президент в своем твиттере.

LAWFARE: "Remarkably, in the entire opinion, the panel did not bother even to cite this (the) statute." A disgraceful decision! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 февраля 2017 г.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд поддержал запрет на исполнение указа президента США об отказе на въезд в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением.

"Вместо предоставления доказательств, требующих принятия такого указа, администрация заняла позицию, в соответствии с которой мы не должны даже рассматривать решение президента. Мы не согласны", - говорится в решении суда.

Министерство юстиции сообщило, что намерено оспаривать решение апелляционного суда. Наблюдатели не исключают, что разбирательство может быть передано в Верховный суд.

Ранее Трамп подписал указ, ограничивающий на 120 дней прием новых беженцев, а также запрещающий выдачу въездных виз гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Суд в Сиэтле ввел запрет на реализацию указа, администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде.