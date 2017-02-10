Могерини заявила о заверениях Белого дома в выполнении сделки по Ирану

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что получила от новой администрации США заверения в приверженности полному выполнению ядерной сделки с Ираном.

"Я поняла, что сделку уважают, и полагаю, что это дает хорошую базу для дальнейшей совместной работы", - сказала она журналистам по итогам беседы в Белом доме с советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном и старшим советником Джаредом Кушнером.

По ее словам, "сделка с Ираном остается одной из приоритетных, так как она работает".

"Я вернусь из США убежденной, что Вашингтон привержен полному выполнению ядерной сделки с Ираном", - пояснила Могерини.

Речь идет о соглашении об урегулировании иранской ядерной проблемы - Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Договор был заключен между Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 года в Вене. Соглашение призвано гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций.

Мнение Трампа

Сделка оказалась под вопросом после критических высказываний о ней президента США Дональда Трампа. Он охарактеризовал договоренность с Ираном относительно его ядерной программы как "наихудшую сделку".

"Это худшая сделка, которую я когда-либо видел. Стыдно, что мы заключили подобного рода сделку", - говорил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Президент США убежден, что "не было причин этого делать". "Они (Иран - ИФ) потеряли уважение, потому что думают, что все такие глупые, что заключают подобные сделки", - сказал Трамп.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп заявлял: "Мой приоритет номер один - разрыв злополучного договора с Ираном". "Я уже давно в бизнесе. Я знаю, как делаются дела. И я вас заверяю, этот договор катастрофичен для Америки, для Израиля и для всего Ближнего Востока", - сказал он на конференции Американо-израильского комитета по общественным связям в марте 2016 года.

По его словам, нынешний президент США Барак Обама - "это, возможно, худшее, что когда-либо случалось с Израилем". "Мы полностью разрушим глобальную террористическую сеть Ирана, большую и мощную, но не такую могущественную, как мы", - заявил Трамп. При этом тогда он обвинил экс-главу Белого дома в поощрении таких врагов США, как Иран.