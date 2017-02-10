Главные новости
В миреТурция заявила о оповещении РФ о турецких военных в районе авиаудараЭкономикаВ Госдуму внесли законопроект о запрете скидок на алкогольВ РоссииЭкс-губернатор Пермского края Басаргин назначен главой Ространснадзора
В мире

Власти Италии заподозрили Россию в кибератаке на итальянский МИД

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Итальянские власти высказали подозрения в причастности России к кибератаке на МИД Италии весной 2016 года, сообщает в пятницу британское издание The Guardian.

По словам итальянских представителей, хакеры подвергали атакам электронную базу министерства иностранных дел в течение четырех месяцев, прежде чем их вмешательство в систему было обнаружено.

В РоссииПесков пожаловался на усталость от обвинений в адрес РФ в хакерских атакахПесков пожаловался на усталость от обвинений в адрес РФ в хакерских атакахЧитать подробнее

Длительная атака стала причиной проблем со связью внутри министерства, однако хакерам не удалось получить доступ к засекреченной информации, сообщил собеседник издания, знакомый с ситуацией.

Он также отметил, что причастность Москвы к атакам пока не подтверждена, однако другие представители министерства заявили, что россияне являются первыми подозреваемыми.

На данный момент прокуратура Рима ведет расследование по делу об атаках.

Издание также отметило, что итальянский премьер-министр Паоло Джентилони, который на момент кибератак был министром иностранных дел, не использовал официальные методы коммуникаций, что позволило ему не пострадать от этих атак.

Теги: РФ, Италия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Глава правительства Польши госпитализирована после ДТПГлава правительства Польши госпитализирована после ДТП
Серьезно пострадал один из сотрудников бюро охраны правительстваПодробнее
Турция заявила о заблаговременном оповещении РФ о турецких военных в районе авиаудараТурция заявила о заблаговременном оповещении РФ о турецких военных в районе авиаудара
В турецком Генштабе утверждают, что не меняли расположение своих подразделений в Сирии десять дней и российская сторона об этом зналаПодробнее
Гиви похоронили в Донбассе рядом с МоторолойГиви похоронили в Донбассе рядом с Моторолой
Его батальон "Сомали" расформировывать не будутПодробнее
В Кремле не подтвердили обсуждение Путиным и Трампом вопроса об СНВ-3В Кремле не подтвердили обсуждение Путиным и Трампом вопроса об СНВ-3
Ранее СМИ сообщали, что Трамп раскритиковал договор о сокращении стратегических наступательных вооруженийПодробнее
Трамп пообещал Си Цзиньпину уважать принцип "одного Китая"Трамп пообещал Си Цзиньпину уважать принцип "одного Китая"
Ранее президент США выражал сомнения в том, что эта позиция отвечает интересам ВашингтонаПодробнее
"Коммерсант" назвал возможную причину авиаудара РФ по турецким войскам в Сирии"Коммерсант" назвал возможную причину авиаудара РФ по турецким войскам в Сирии
Трое военных могли погибнуть из-за несогласованного перемещения в заранее определенный для бомбежки квадратПодробнее
Стена на границе с Мексикой обойдется США в $21,6 млрдСтена на границе с Мексикой обойдется США в $21,6 млрд
Министерство внутренней безопасности разработало план, который предполагает строительство 2 тыс. км стен и заборов до 2020 годаПодробнее
Апелляционный суд оставил без изменений запрет на иммиграционный указ ТрампаАпелляционный суд оставил без изменений запрет на иммиграционный указ Трампа
Президент в ответ пообещал продолжение судебных разбирательств, заявив, что "на кону безопасность нации"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
10 февраля
Лучшие фото недели
Массовое самоубийство китов в Новой Зеландии6 фото
10 февраля
Массовое самоубийство китов в Новой Зеландии
67-й Берлинский кинофестиваль8 фото
10 февраля
67-й Берлинский кинофестиваль
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТурция заявила о оповещении РФ о турецких военных в районе авиаудараЭкономикаВ Госдуму внесли законопроект о запрете скидок на алкогольВ РоссииЭкс-губернатор Пермского края Басаргин назначен главой РостранснадзораВ РоссииРоскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" избавиться от иностранных совладельцев
Москва выразила солидарность с Евросоюзом в отношении ситуации в Ливии
Глава европейской дипломатии призвала США не вмешиваться в политику ЕС
СМИ объяснили ошибкой сирийцев удар ВКС РФ по турецким военным
Трамп пообещал премьеру Японии укрепить отношения с Китаем
Глава правительства Польши госпитализирована после ДТП
В Москве арестован подозреваемый в серийной педофилии
Власти Италии заподозрили Россию в кибератаке на итальянский МИД
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи