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Трамп заверил избирателей в победе в противостоянии с судом по иммиграционному указу

Есть обновление от 22:25

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его администрация выиграет в суде, и отмена запрета на въезд в США лицам из ряда мусульманских государств будет отозвана.

"Ориентировочно на следующей неделе мы продолжим судебное разбирательство, и в конце концов, у меня нет сомнений, мы одержим победу в этом конкретном деле", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

По его словам, "администрация намерена сохранить США как безопасную страну и сделать для этого все возможное".

"Это не должно занять много времени, ведь безопасность - это главная причина, одна из причин, почему я здесь стою. Избиратели чувствуют, что я обеспечу лучшую безопасность, поэтому мы очень быстро будем действовать для укрепления безопасности в нашей стране", - подчеркнул он.

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Ранее сообщалось, что апелляционный суд поддержал запрет на исполнение указа президента США об отказе на въезд в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением.

"Вместо предоставления доказательств, требующих принятия такого указа, администрация заняла позицию, в соответствии с которой мы не должны даже рассматривать решение президента. Мы не согласны", - говорится в решении суда.

Министерство юстиции сообщило, что намерено оспаривать решение апелляционного суда. Наблюдатели не исключают, что разбирательство может быть передано в Верховный суд.

Ранее Трамп подписал указ, ограничивающий на 120 дней прием новых беженцев, а также запрещающий выдачу въездных виз гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Суд в Сиэтле ввел запрет на реализацию указа, администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде.

Теги: США, Дональд Трамп
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