Трамп пообещал премьеру Японии укрепить отношения с Китаем

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Отношения между США и Китаем будут укрепляться, и это принесет пользу всем странам этого региона, заявил президент США Дональд Трамп в пятницу на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синзо Абэ в Белом доме.

"Вчера у меня был очень хороший разговор с председателем Китая. Как многим из вас известно, это был очень теплый разговор. Я думаю, что мы находимся в процессе построения очень хороших отношений", - завил Трамп.

"Я думаю, что это принесет пользу и Японии. Мы усиленно работаем над этим, и я думаю, что все получится, как надо для всех - для Китая, Японии, США и всех стран региона", - добавил он.