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Москва выразила солидарность с Евросоюзом в отношении ситуации в Ливии

По словам представителя РФ при ЕС, спекуляции о возможных планах поставок российского оружия в Ливию беспочвенны

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что не видит крупных противоречий между Москвой и Брюсселем по ливийскому вопросу.

"У нас нет каких-то сильных расхождений с Евросоюзом по Ливии", - заявил высокопоставленный российский дипломат в пятницу в Брюсселе в интервью "Интерфаксу".

"Ливия - страна, которая сейчас находится в крайне сложном положении. Там де-факто существуют, не говоря уже о террористических группах, два парламента, три правительства. Есть правительство национального единства во главе с Фаизом Сараджем, которое признано, в том числе ООН, следовательно и нами тоже. Но оно реально контролирует не такой уж большой процент территории страны. Есть парламент в Триполи и есть парламент в Тобруке, каждый из которых считает себя более легитимным, чем другие. И есть бывший генерал, а теперь уже маршал Халифа Хафтар, командующий ливийской национальной армией, который находится на востоке и реально контролирует, очевидно, более значительную территорию, чем Сарадж", - объяснил В.Чижов.

"Вопрос не в том, что кто-то поддерживает одного, а кто-то - другого. Что касается России, мы выступаем за единство Ливии, за создание инклюзивной власти, за то, чтобы основные фигуранты нашли общий язык. Насколько я могу наблюдать, эта позиция в Евросоюзе не отвергается и встречает понимание", - заявил он.

"Сарадж был на прошлой неделе здесь, в Брюсселе. До конца месяца он собирается с визитом в Москву. Хафтар был в Москве, в последний раз у него контакт с российской стороной состоялся на борту нашего авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". С Агилой Салехом, председателем тобрукского парламента, у Евросоюза проблем больше, потому что он в числе тех трех ливийских деятелей, которых ЕС включил в свой стоп-лист. Но эту проблему Евросоюзу и решать", - сказал дипломат.

"Мы находимся в практически постоянном диалоге с Евросоюзом. Могу сказать, что ливийская тема достаточно подробно фигурировала в ходе последнего телефонного разговора Сергея Викторовича Лаврова с Федерикой Могерини 3 февраля и, наверняка, будет фигурировать в ходе их встречи, которая запланирована на следующей неделе в Мюнхене", - сообщил Чижов.

"Спекуляции на тему возможных поставок российского оружия в Ливию не имеют под собой никакой почвы. Объективно можно предположить, что ливийцы заинтересованы в таких поставках, но Россия всегда, в том числе в данном случае, твердо следовала резолюциям Совета Безопасности ООН. А в отношении Ливии действует оружейное эмбарго. Когда Совет Безопасности примет иное решение, тогда и мы будем принимать свои национальные решения", - подчеркнул российский дипломат.

Теги: Россия, Евросоюз, Ливия
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