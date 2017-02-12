Евросоюз и ООН обещали приложить больше усилий против использования детей в вооруженных конфликтах

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и Специальный представитель ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Лейла Зерруги обязались приложить еще больше усилий обеих организаций против вербовки и использования детей в вооруженных конфликтах.

Они выступили с совместным заявлением по случаю отмечаемого 12 февраля Международного день против использования детей-солдат.

"Мы приветствуем растущий глобальный консенсус среди государств-членов ООН в том, что нельзя вербовать детей в вооруженные силы или использовать их в ходе конфликтов и что мальчиков и девочек нужно оградить от любого грубого насилия", - отмечается в заявлении.

Могерини и Зерруги сообщили, что с 2000 года более 115 тысяч детей-солдат освобождены (из вооруженных формирований - ИФ) в результате разъяснительной работы и реализации планов действий.

Особо отмечена роль проектов, финансируемых ЕС в рамках специальных фондов. Через них оказана помощь детям, судьба которых оказалась связанной с вооруженными группировками, а также пострадавшим от вооруженного насилия, в том числе в Колумбии, Демократической Республике Конго, Ливане, на оккупированных палестинских территориях, в Судане, во время кризисов в Сирии, на Украине, в Йемене.

В 2016 году ЕС выделил в форме гуманитарной помощи более 3 млн евро на мероприятия, предназначенные для решения проблем детей-солдат и детей, связанных с вооруженными силами и вооруженными группировками. Кроме того, он предоставил 62 млн евро из союзного гуманитарного бюджета на образование в чрезвычайных ситуациях.

Могерини обещала, что в 2017 году финансирование на эти цели будет увеличено.