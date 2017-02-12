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В Авдеевке восстановили почти 150 домов

Есть обновление от 12:29

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Авдеевке ремонтными бригадами уже восстановлено почти 150 домов пострадавших от обстрелов, в планах восстановление еще более 800 объектов, сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"По состоянию на 11 февраля ремонтные бригады восстановили в Авдеевке 149 домов. Некоторые жители частного сектора восстанавливают свои дома сами, но мы предоставляем им строительные материалы", - написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

П.Жебривский также отметил, что в воскресенье вернется первая группа из 23 местных жителей (в том числе 9 детей), которые на прошлой неделе покинули город.

В Авдеевке для координации усилий и более быстрого принятия решений продолжает работать группа работников областной военно-гражданской администрации.

Ранее сообщалось, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки зафиксировали 438 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За прошедшие сутки ВСУ 438 раз обстреляли территорию Республики. Из этого количества реактивные системы залпового огня применялись восемь раз, тяжелая артиллерия - восемь раз, танки - 11 раз, минометы различного калибра - 154 раза, БМП - 27 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие - 230 раз",- сказал на брифинге заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам всего огневому воздействию подверглись 11 населенных пунктов ДНР.

"В результате огня украинской артиллерии по н.п. Старомихайловка, получили повреждения два дома. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняется. От обстрелов со стороны ВСУ ранение получил один военнослужащий армии ДНР", - сказал он.

Теги: Украина, ДНР, Авдеевка
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