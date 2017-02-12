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На выборах президента Туркмении за два часа проголосовали 25,5% избирателей

Есть обновление от 10:22

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - На 9 часов утра по местному времени проголосовали 823 257 человек или 25,5% зарегистрированных избирателей, сообщает Центризбирком. Избирательные участки в стране открылись в 07:00 по местному времени (05:00 по Москве).

Наибольшая явка зафиксирована в Балканском велаяте (области) - 29,54%, по Ашхабаду - 25,01%, в других велаятах явка колеблется от 23,89 до 26,4%.

В действующем национальном законодательстве не определен минимальный порог явки, необходимый для признания выборов состоявшимися. Оговорено, что избранным считается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Это первые президентские выборы после изменения Конституции страны в сентябре 2016 года, в которой срок полномочий президента увеличен с пяти до семи лет. Как сообщалось, на пост главы государства баллотируется девять кандидатов. Это наибольшее число кандидатов за несколько последних президентских кампаний. Так, в выборах 2012 года участвовало восемь кандидатов, в выборах 2007 года - шесть.

Также это первые президентские выборы в Туркмении, на которых своих кандидатов выдвинули три политические партии, действующие в стране. Демократическая партия выдвинула действующего президента - Гурбангулы Бердымухамедова; Партия промышленников и предпринимателей - председателя правления Акционерно-коммерческого банка "Рысгал" Бекмырата Аталыева; Аграрная партия - председателя Марыйского велаятского комитета Аграрной партии Дурдыгылыч Оразова.

Кроме того, шесть кандидатов выдвинуты инициативными группами граждан. Среди них: заместитель хякима (главы) Марыйского велаята (области) Джуманазар Аннаев; директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода Рамазан Дурдыев; заместитель хякима Дашогузского велаята Меретдурды Гурбанов; начальник главного управления экономики и развития Ахалского велаята Сердар Джелилов; генеральный директор производственного объединения "Гарабогазсульфат" Государственного концерна "Туркменхимия" Сулейманнепес Нурнепесов, заместитель председателя Государственного объединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов.

Теги: Туркмения
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