Трамп заявил о гордости за подвергшуюся нападкам дочь

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь выступил в поддержку своей дочери Иванки, которая все чаще подвергается нападкам из-за политики своего отца.

"Я очень горд своей дочерью Иванкой. Она подвергается оскорблениям и негативному отношению со стороны СМИ, но держит голову высоко поднятой. Это действительно прекрасно", - написал президент в своем твиттере.

I am so proud of my daughter Ivanka. To be abused and treated so badly by the media, and to still hold her head so high, is truly wonderful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 февраля 2017 г.



35-летняя Иванка выпускает собственные линии одежды, обуви, украшений и аксессуаров под брендом Ivanka Trump. Однако избирательная кампания ее отца и проводимая им политика нанесли ее бизнесу определенный ущерб. После призыва бойкотировать продукцию Ivanka Trump от сотрудничества с брендом начали отказываться некоторые торговые сети.

На этой неделе стало известно, что американская сеть универмагов Nordstrom отказалась от продажи товаров дизайнерской фирмы Иванки. Тогда американский президент обвинил компанию в предвзятом отношении к своей дочери. Реакция Трампа вызвала возмущение демократов, которые заявили, что неприемлемо и неэтично "набрасываться на частную компанию за то, что та отказалась участвовать в приумножении богатства его семьи".