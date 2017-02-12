В ЛНР заявили о более 700 освобожденных пленных после подписания минских соглашений

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что с момента подписания минских договоренностей гуманитарной подгруппе по Донбассу удалось освободить более 700 военнопленных с обеих сторон.

"Подгруппе по гуманитарным вопросам наряду с рассмотрением различных аспектов гуманитарной сферы удалось провести 17 обменов, в результате которых украинской стороне передано 358 удерживаемых лиц. Мы же, в свою очередь, смогли вернуть домой 360 человек", - говорится в заявлении Плотницкого, посвященном второй годовщине подписания минских договоренностей.

Глава ЛНР отметил, что подписание Минского протокола дало надежду на то, что "народ Луганской и Донецкой народных республик сможет вернуться к полноценной жизни".

По его словам, подгруппа по вопросам безопасности в Донбассе согласовала и внесла на подписание Контактной группе целый ряд проектов решений по отводу тяжелого вооружения, разминированию приоритетных участков, разведению сил и средств.

"Кроме того, удалось согласовать множество заявлений о прекращении обстрелов, которые на первых этапах давали реальные результаты, - отметил глава ЛНР. - Однако позднее режимы прекращения огня имели все меньшую длительность фактического исполнения, а последние такие заявления и вовсе практически сразу после согласования были нарушены украинской стороной".