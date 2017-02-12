УПЦ Московского патриархата заявила о захвате храма на западе Украины

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Храм в честь первомученика Стефана захвачен в селе Котюжины Тернопольской области Украины.

Церковь, которая находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата, захватили в субботу представители самопровозглашенного Киевского патриархата при поддержке "Правого сектора" (запрещенная в РФ организация - ИФ), сообщает пресс-служба Информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

Как отмечается в сообщении, захват провели "по стандартной схеме".

Так, в село прибыли представители "Правого сектора". На собрании местных жителей радикалы, запугивая верующих канонической Церкви, потребовали лишить их права молиться в своем храме, информирует пресс-служба.

С момента начала боевых действий на Украине представители самопровозглашенного Киевского патриархата захватили несколько десятков храмов УПЦ, в том числе при поддержке местных властей и радикальных националистов.