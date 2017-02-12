Эрдоган сообщил о начале ухода боевиков ИГ из Эль-Баба

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Турецкие войска, которые оказывают поддержку отрядам сирийской оппозиции, вошли в центральную часть сирийского города Эль-Баб, его захват - это лишь дело времени, сообщил в воскресенье президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Наши силы вошли в центр (города - ИФ). Боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России - ИФ) начали покидать Эль-Баб", - сообщил он журналистам.

Турецкая армия начала кампанию в Сирии в конце августа прошлого года. Операция по захвату Эль-Баба стала одной из самых сложных в этой кампании, напоминают турецкие СМИ.