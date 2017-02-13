При взрыве на митинге в Пакистане погибли 10 и пострадали 60 человек

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В результате сильного взрыва в пакистанском городе Лахор погибли по меньшей мере 10 человек, сообщают в понедельник пакистанские СМИ. Кроме того, около 60 человек получили ранения.

Бомба взорвалась близ здания местного законодательного собрания. По данным изданий, инцидент произошел во время акции протеста, которая была организована местными производителями лекарств.

Как сообщает агентство Associated Press, ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан".