Россия и Турция зафиксировали в Сирии по шесть нарушений перемирия

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали в Сирии шесть нарушений режима прекращения огня - четыре в провинции Латакия, еще два - в провинции Хама, сообщили в министерстве обороны РФ.

"Турецкой частью представительства (совместной российско-турецкой комиссии) зафиксировано шесть нарушений: в провинциях Дамаск (два), Хомс (одно), Деръа (одно), Алеппо (одно) и Хама (одно)", - говорится в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Однако в нем отмечается, что по результатам разбирательства российская часть представительства не подтвердила шесть таких случаев.

По данным российских военных, в течение суток семь населенных пунктов в провинциях Дамаск и Латакия подписали соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Таким образом общее число участвующих в процессе примирения населенных пунктов выросло до 1238.

С 30 декабря 2016 года в Сирии действует режим прекращения боевых действий. Он предусмотрен единым соглашением по комплексному разрешению сирийского кризиса. За режимом прекращения боевых действий следят Россия и Турция, действует совместная комиссия.

Режим прекращения огня в Сирии не распространяется на запрещенные в РФ террористические группировки ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусра".

В Минобороны РФ ранее сообщили, что к новому режиму перемирия присоединились сирийские вооруженные формирования численностью более 60 тыс. человек.