Лукашенко сократил на треть администрацию президента Белоруссии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник подписал указ N40 "Об оптимизации Администрации президента Республики Беларусь", сообщили в пресс-службе главы государства.

"Документ принят в целях совершенствования деятельности Администрации президента Белоруссии, оптимизации ее структуры и численности. В соответствии с требованиями главы государства по сокращению государственного аппарата численность государственных служащих Администрации президента сокращается на 30%", - отметили в пресс-службе.

Указом утверждены в новой редакции положение об Администрации президента и ее структура, а также положения о помощнике президента и пресс-секретаре.

"Актуализированы функции и полномочия Администрации президента. Новая структура позволит обеспечить эффективность дальнейшей работы этого госоргана в условиях сокращения численности его работников", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, реформируется институт помощников главы государства, вводятся две новые должности помощников. "Взаимодействие главы государства с законодательной и судебной ветвями власти будет обеспечиваться помощником президента по вопросам законодательной и судебной деятельности, а контроль за выполнением поручений по вопросам деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций - помощником президента по вопросам развития финансово-кредитной системы", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, предусматривается значительное расширение функций и полномочий пресс-секретаря, в том числе по координации деятельности важнейших государственных средств массовой информации.

Указ вступает в силу 1 мая 2017 года.