28 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом на Тайване

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Автомобильная авария с участием туристического автобуса на Тайване привела к гибели не менее 28 человек, передают в понедельник западные СМИ.

Кроме того, 16 человек пострадали и были доставлены в близлежащие больницы.

В момент трагедии в автобусе находились 42 пассажира, а также водитель и гид. Большинство пассажиров - люди преклонного возраста, они возвращались из города Тайчжун, отмечают издания.

По предварительным данным, автобус перевернулся через ограждение у края дороги. На месте происшествия работают спасатели.