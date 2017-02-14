На встрече по Сирии в Астане обсудят механизм для разработки конституции

Источник не располагает информацией о том, что делегация сирийской оппозиции якобы собирается игнорировать встречу

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - На переговорах по Сирии в Астане 15-16 февраля в качестве одного из ключевых вопросов будет обсуждаться создание механизма по разработке конституции Сирии, сообщил "Интерфаксу" высокопоставленный источник в делегации одной из стран-гарантов.

"Будем работать над этим", - сказал источник, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, запланировано ли обсуждение на переговорах механизма разработки конституции Сирии.

Он не располагает информацией о том, что делегация сирийской оппозиции якобы собирается игнорировать встречу.

"Пока такими сведениями не располагаем", - сказал источник.