Вашингтон и Оттава расширят сотрудничество в сфере ПВО и в киберпространстве

Трамп оценил вклад Канады в борьбу с ИГИЛ и размещение миссии НАТО в Латвии

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - США и Канада намерены расширить свое взаимодействие в сфере противовоздушной обороны (ПВО) и в киберпространстве, говорится в совместном заявлении президента США Дональда Трампа и премьера Канады Джастина Трюдо.

"NORAD (Командование аэрокосмической обороны Северной Америки - ИФ) иллюстрирует силу нашей взаимной приверженности", - отмечается в документе, распространенном пресс-службой Белого дома.

NORAD является системой воздушно-космической обороны США и Канады, она была создана в 1958 году. Как отмечается в совместном заявлении, в настоящее время вооруженные силы США и Канады совместно контролируют воздушное пространство для защиты Северной Америки.

"Мы будем работать для того, чтобы модернизировать и расширить наше сотрудничество в рамках NORAD в этих ключевых областях, а также в кибер-пространстве", - говорится в заявлении.

"США высоко ценят военный вклад Канады, включая ее участие в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ и в Латвии (канадские военнослужащие размещены в Латвии в рамках миссии НАТО - ИФ)", - говорится в совместном заявлении президента США Дональда Трампа и премьера Канады Джастином Трюдо, распространенном пресс-службой Белого дома.

В документе выражена уверенность в том, что США и Канаде вместе удастся "достичь цели по разрушению и уничтожению ИГИЛ с помощью военных операций, не дав ему возможность найти убежище".

Кроме того, стороны согласились укреплять региональных партнеров на Ближнем Востоке, остановить поток иностранных боевиков в ближневосточный регион, перекрыть доступ к финансированию ИГИЛ, поддержать стабилизацию освобожденных от ИГИЛ районов.