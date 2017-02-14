Советник Трампа объяснила отставку Флинна недопониманием между ним и Пенсом

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй заявила во вторник, что покинувший свой пост советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса относительно своего разговора с послом РФ в США.

"В конце концов это ввело в заблуждение вице-президента и сделало ситуацию неустойчивой", - заявила она в эфире телеканала NBC.

"Неполная информация или невозможность восстановить в полном объеме, что имело место, а что - нет, - вот, что здесь случилось", - добавила Конуэй.

"В конце концов Флинн решил, что лучше уйти в отставку. Он знал, что станет козлом отпущения, и потому принял это решение", - отметила советник Трампа.

"Мы двигаемся дальше", - сказала советник Трампа, добавив, что желает Флинну "всего самого хорошего" и, отметив, что на его должность претендуют трое "очень сильных кандидатов".

Флинн покинул пост советника по нацбезопасности после того, как обнаружилось, что он дал неверную информацию вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным чиновникам Белого дома относительно своих разговоров с российским послом в США Сергеем Кисляком, сообщали американские СМИ.

Ранее сенаторы-демократы Эд Мерки и Крис Мерфи потребовали провести расследование в отношении содержания телефонных бесед советника президента США по национальной безопасности с послом РФ. В частности, сенаторов интереcовал вопрос о том, обсуждались ли в ходе бесед вопросы, касающиеся американских санкций против России. Поскольку беседы имели место до инаугурации Трампа, Флинн, тогда еще не занимавший официальных должностей, не имел права обсуждать эти вопросы с дипломатическим представителем.

Флинн, ранее отрицавший обсуждение темы снятия санкций в телефонном разговоре с послом РФ Кисляком, позже извинился за это перед вице-президентом Майком Пенсом.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Флинн в декабре 2016 года обсудил с Кисляком тему новых американских санкций против РФ и призвал Москву воздержаться от резкой ответной реакции.

Газета поясняет, что получила информацию от девяти источников. Причем двое из них утверждают, что Флинн дал понять, что России не стоит резко реагировать на дополнительные санкции, так как Москва и Вашингтон смогут заняться решением этой проблемы после прихода к власти Трампа.

"Кисляк получил впечатление о том, что санкции будут пересмотрены позже", - сказал один из собеседников газеты.

Ранее американские СМИ уже сообщали о контактах Флинна с Кисляком непосредственно перед объявлением о дополнительных санкциях. Однако советник Трампа заверял, что это - совпадение, и тему санкционной политики США он не затрагивал.