Британское правительство отклонило петицию за отмену визита Трампа

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании официально отклонило петицию с призывом отменить предстоящий визит президента США Дональда Трампа в эту страну, сообщила во вторник британская телерадиокорпорация BBC.

"Правительство принимает во внимание жесткие взгляды тех, кто подписал петицию, однако не поддерживает ее. Правительство считает, что президенту США должны быть оказаны все почести, которые предполагает государственный визит. Мы с нетерпением ждем встречи с президентом Трампом, как только будут утверждены все даты и договоренности", - говорится в заявлении британского министерства иностранных дел.

Наблюдатели отмечают, что петиция с требованием отменить визит Трампа и не "смущать королеву" набрала более 1,85 млн подписей. Британский парламент, как правило, рассматривает петиции, набравшие не менее 100 тыс. подписей.