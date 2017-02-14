Wikileaks обвинила спецслужбы и демократов в отставке Флинна

В связи с сообщениями о якобы состоявшемся обсуждении антироссийских санкций демократы вновь требуют расследовать связи Трампа с РФ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн покинул свой пост из-за действий "шпионов США", демократической партии и прессы, считает организация Wikileaks.

Соответствующее сообщение появилось в твиттере Wikileaks.

Trump's National Security Advisor Michael Flynn resigns after destabilization campaign by US spies, Democrats, press https://t.co/vKlX1Tqek1 — WikiLeaks (@wikileaks) 14 февраля 2017 г.

Об отставке Флинна было объявлено 13 февраля. Американские СМИ сообщали, что он покинул пост советника по нацбезопасности после того, как обнаружилось, что он предоставил вице-президенту Майку Пенсу неполную информацию о своих разговорах с российским послом в США Сергеем Кисляком.

Между тем демократы потребовали расследовать якобы существующую связь между администрацией Дональда Трампа и Россией. В частности, партия намерена выяснить, когда именно президент США узнал о том, что тема санкций поднималась во время контактов Флинна с российским представителем.

"Американский народ заслуживает знать, какое финансовое, личное и политическое влияние имеет Россия на президента Трампа", - говорится в заявлении лидера демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси, выдержки из которого приводит Associated Press.

Как отмечает AP, демократы снова требуют расследовать возможные попытки России повлиять на выборы в США. Эти обвинения российская сторона неоднократно отвергала.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание сообщений СМИ о беседе Флинна с российским послом является неверным, хотя такой разговор действительно состоялся.