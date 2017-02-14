В США вор вернул принадлежащий моргу фургон из-за обнаруженного там тела

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - На юге Калифорнии мужчина был арестован за угон двух автомобилей, принадлежащих моргу, сообщает Associated Press.

Он угнал первый фургон, но обнаружил в нем мертвое тело. Тогда вор вернул автомобиль на место и угнал другой фургон, принадлежащий этому же моргу.

К тому моменту угоном уже занималась полиция, и правоохранители задержали злоумышленника после непродолжительной погони.

Как отмечает AP, мужчине предъявлено обвинение в угоне, но не в краже мертвого тела, так как он, вероятно, не планировал его похищать.