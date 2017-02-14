В ДНР заявили об обстреле донецкой фильтровальной станции

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Донецкая фильтровальная станция (ДФС) попала в зону обстрелов, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на гендиректора компании "Вода Донбасса".
"ДФС попала под обстрел. Известно, что есть прилеты снарядов по территорию возле склада хлора", - сказал глава компании Олег Мокрый.
По его словам, в настоящий момент на территории ДФС находится около четырех тонн хлора.
О пострадавших не упоминается, по данным собеседника агентства, персонал станции смог укрыться в подвале.
В свою очередь пресс-центр штаба украинской силовой операции сообщает в своем фейсбуке, что с начала суток и до 18.00 вторника украинские военные зафиксировали 26 обстрелов своих позиций в Донбассе.