В ДНР заявили об обстреле донецкой фильтровальной станции

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Донецкая фильтровальная станция (ДФС) попала в зону обстрелов, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на гендиректора компании "Вода Донбасса".

"ДФС попала под обстрел. Известно, что есть прилеты снарядов по территорию возле склада хлора", - сказал глава компании Олег Мокрый.

По его словам, в настоящий момент на территории ДФС находится около четырех тонн хлора.

О пострадавших не упоминается, по данным собеседника агентства, персонал станции смог укрыться в подвале.

В свою очередь пресс-центр штаба украинской силовой операции сообщает в своем фейсбуке, что с начала суток и до 18.00 вторника украинские военные зафиксировали 26 обстрелов своих позиций в Донбассе.