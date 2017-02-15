Путин пригласил нового президента ФРГ в Россию

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Новый президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер получил приглашение от президента РФ Владимира Путина и может посетить Россию, вступив в должность, сообщила в среду газета "Известия " со ссылкой на источники во внешнеполитических кругах Германии.

"В отличие от своего предшественника Франк-Вальтер Штайнмайер не отказывается от визита в Россию. Избранный президент Германии может посетить Россию в новом качестве. Приглашение от президента России Владимира Путина он уже получил. О точных сроках визита говорить пока рано, избранный президент еще не вступил в должность", - говорится в статье.

"Известия" отмечают, что в данном случае важен сам факт поездки, ведь уходящий президент Германии Йоахим Гаук наотрез отказывался приезжать в Россию. "В частности, он проигнорировал Олимпийские игры в Сочи", - напоминает издание.

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую представляет избранный президент, газете сказали, что Штайнмайер много раз бывал в России и никогда не отказывался от визитов.

"Визит Франк-Вальтера Штайнмайера в Россию может состояться уже в этом году", - цитирует издание источник в немецких дипломатических кругах.

Ранее сообщалось, что избранный президент Германии уже получил приглашение посетить Россию от президента РФ. "Владимир Путин подтвердил заинтересованность в продолжении конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня и пригласил Франк-Вальтера Штайнмайера посетить Россию в удобное для него время", говорится в сообщении на сайте Кремля.

В минувшее воскресенье в Германии прошли президентские выборы. Уверенную победу на них одержал экс-министр иностранных дел ФРГ социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер. Он получил большинство голосов - 931 из 1260. На 19 марта запланирована церемония инаугурации нового президента.