В результате теракта в Багдаде погибли 15 человек

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Не менее 15 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в одном из пригородов иракской столицы, сообщает Khaleej Times со ссылкой на данные местной полиции.

Еще минимум 50 человек получили ранения.

Теракт произошел на оживленной улице в северо-восточном пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр, где проживают в основном последователи ислама шиитского толка. По словам очевидцев, на воздух взлетел заминированный автомобиль.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.