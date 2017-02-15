Трамп обвинил СМИ в расправе над экс-советником Флинном

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что средства массовой информации обошлись с покинувшим пост его советника по нацбезопасности Майклом Флинном нечестно, пишет ABC News.

"Генерал Флинн - прекрасный человек. Я думаю, что СМИ обошлись с ним очень и очень нечестно. Я имею в виду тех, кого я называю фальшивыми СМИ", - заявил он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее во вторник представитель Белого дома Шон Спайсер пояснил на брифинге, что президент США Дональд Трамп попросил Флинна уйти в отставку, так как утратил к нему часть доверия. Скандал вокруг Флинна разгорелся, когда появились данные, что в конце 2016 года он обсуждал с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком тему санкций против РФ. Изначально советник Трампа заверил, что не говорил о санкциях с российским дипломатом, однако позже признал, что мог забыть ряд деталей разговора и извинился за это перед вице-президентом Майком Пенсом.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что реальной причиной того, что президент США Дональд Трамп предложил своему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну уйти в отставку, стало то, что тот не доложил вице-президенту Пенсу о реальном содержании телефонных бесед с послом России в США Сергеем Кисляком.

Такое же объяснение дала и советник Трампа Келлиэнн Конуэй. "В конце концов это ввело в заблуждение вице-президента и сделало ситуацию неустойчивой", - заявила она в эфире телеканала NBC.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Флинн в декабре 2016 года обсудил с Кисляком тему новых американских санкций против РФ и призвал Москву воздержаться от резкой ответной реакции.

Газета поясняет, что получила информацию от девяти источников. Причем двое из них утверждают, что Флинн дал понять, что России не стоит резко реагировать на дополнительные санкции, так как Москва и Вашингтон смогут заняться решением этой проблемы после прихода к власти Трампа.

"Кисляк получил впечатление о том, что санкции будут пересмотрены позже", - сказал один из собеседников газеты.

Ранее американские СМИ уже сообщали о контактах Флинна с Кисляком непосредственно перед объявлением о дополнительных санкциях. Однако советник Трампа заверял, что это - совпадение, и тему санкционной политики США он не затрагивал.