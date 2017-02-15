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НАТО решила создать хаб в Неаполе для лучшего реагирования на возможные угрозы с юга

Есть обновление от 22:56

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что Североатлантический альянс договорился о создании в Неаполе хаба для лучшего реагирования на потенциальные угрозы с юга.

По его словам, "около 100 человек будут анализировать потенциальные угрозы и поддерживать контакты с партнерами".

Ранее Столтенберг заявлял, что этот хаб будет "актуален лишь для южного фланга".

"У НАТО есть широкий потенциал средств, которые при необходимости могут быть использованы и на юге. Но этот хаб добавит конкретное средство для реагирования на вызовы, которые возникают на южном фланге. И это будет при командовании объединенных вооруженных сил в Неаполе", - заявлял ранее генсек НАТО.

Теги: НАТО, Йенс Столтенберг
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