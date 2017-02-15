МИД Франции пообещал не допустить вмешательства РФ в президентские выборы

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Жан-Марк Эро заявил в среду, что Париж готов к ответным действиям в случае вмешательства других стран в ход президентских выборов в стране.

"Мы не позволим какого-либо вмешательства в наш избирательный процесс, ни со стороны России, ни со стороны любой другой страны", - заявил он.

Эро добавил, что Франция установит определенные границы, "включая ответные меры, когда это будет необходимо, так как ни одно иностранное государство не может влиять на выбор французов, ни одно иностранное государство не может выбирать будущего президента нашей Республики".

Ранее в Генеральном директорате внешней безопасности выражали обеспокоенность тем, что Россия может попытаться использовать хакеров и интернет-технологии, чтобы попытаться помочь кандидату в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен добиться успеха.

Вице-президент "Национального фронта" Флориан Филиппо, в свою очередь, заявлял, что защита партий от кибератак - скорее задача государства, а не самих партий.

Издание "Канар аншене", в свою очередь, отмечало, что в Париже крайне серьезно относятся к угрозе подобного рода вмешательства в процесс выборов, что этой теме будет посвящен ближайший совет по вопросам обороны в Елисейском дворце