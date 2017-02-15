Госсекретарь и министр внутренней безопасности США посетят Мексику

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр внутренней безопасности Джон Келли 23 февраля. Посетят Мехико, сообщает в среду агентство ЭФЭ со ссылкой на заявление мексиканского МИД.

В документе отмечается, что американская делегация "проведет встречи с рядом мексиканских официальных лиц".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что решение проблемы нелегальных иммигрантов, прибывающих в США из Мексики - один из его приоритетов. В частности, президент подтвердил намерение построить стену на границе с Мексикой, чтобы затруднить нелегалам путь на американскую территорию.